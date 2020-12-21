Kocaeli'nde Arızlı Toki konutlarında yaşayan Kore gazisi Cemil Karslı, tedavi gördüğü Seka Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Karslı'nın cenazesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kılınan namazın ardından, Kartepe ilçesi Suadiye köy mezarlığında toprağa verildi.

İzmit Fevziye Camii'ndeki cenaze törenine, Karslı'nın yakınlarının yanı sıra Kaymakam Şevket Cinbir, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal da katıldı.