Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 14:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bursa'da 46 yıllık emniyet binası böyle yıkıldı
Bursa'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen eski emniyet müdürlüğü binası kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım risk oluşturmaması için sokağa çıkma kısıtlaması olduğu gün yapıldı.
Depreme dayanıksız olduğu belirlenen eski Bursa Emniyet Müdürlüğü binası, 6 ay önce boşaltıldı.
Altı katlı binanın yıkımı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yapıldı.
Yıkım kontrollü şekilde yapıldı
46 yıllık bina saniyeler içinde yıkıldı.
Çevredekiler o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Alanda moloz temizleme çalışmaları sürüyor.
Aynı yere Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çarşı Polis Karakolu’nun hizmet vereceği daha küçük bir bina yapılacak.
Etiketler: Bursa Sokağa Çıkma Kısıtlaması
Sıradaki Haber
Muş Valisi Gündüzöz'den "yeni hastane" açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz