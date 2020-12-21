Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 14:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te köpek dövüştüren 4 kişiye 32 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek köpek dövüştüren 4 kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı. Kısıtlama ihlali ve hayvanlara eziyet ettikleri gerekçesiyle 4 kişiye toplam 32 bin TL ceza kesildi.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, hafta sonu sokak kısıtlamasına rağmen köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.
Bağ evine giden jandarma ekipleri, kısıtlamayı ihlal edip dışarı çıkarak köpek dövüştüren 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Jandarmaya mukavemetten gözaltına alınanlara, kısıtlama ihlali ve hayvanlara eziyet ettikleri gerekçesiyle 32 bin TL ceza kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü memurları, köpekleri Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki barınağa götürdü.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
Son Haberler
- 15:16
- 15:17
- 15:10
- 15:08
- 15:19
Sıradaki Haber
7 kentte kuvvetli yağış bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz