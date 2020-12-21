Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, hafta sonu sokak kısıtlamasına rağmen köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.



Bağ evine giden jandarma ekipleri, kısıtlamayı ihlal edip dışarı çıkarak köpek dövüştüren 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Jandarmaya mukavemetten gözaltına alınanlara, kısıtlama ihlali ve hayvanlara eziyet ettikleri gerekçesiyle 32 bin TL ceza kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü memurları, köpekleri Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki barınağa götürdü.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.