Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde seyir halindeki motosikletli kuryeyi pitbull cinsi köpeğin de olduğu iki köpek kovalamaya başladı.

Panik olan sürücü, motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Sürücünün kazayı hafif sıyrıklar atlattığı öğrenildi.

Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, mahalle esnafı, "Geçtiğimiz haftalarda da ilçemizde benzer bir durum yaşanmıştı ve iki kişi yaralanmıştı. Sokaklarda çok sayıda başıboş pitbull cinsi köpek görmeye başladık. Bizde köpekleri seviyoruz ama bunlar tehlikeli ırk. Bu bölgede özellikle saldırgan dediğimiz köpekler çok fazla var" dedi.