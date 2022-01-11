Adana'da gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler ve yayalar su birikintileri dolayısıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.

Merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı evlerde ise su baskınları oldu.

Vatandaşlar, evlerindeki suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalıştı.

"Bütün eşyalarımız su altında kaldı"

Yüreğir ilçesinde evini su basan 6 çocuk babası Ali Işık, yağış nedeniyle eşyalarının su içerisinde kalarak kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

Uyudukları sırada su baskınını fark ettiklerini anlatan Işık, "Baktık rögarlar tıkanmış taşıyor. Apar topar kalktık. Biraz bekledik belki durur diye. Daha sonra hanımla birlikte çocukları komşuya gönderdik. Bütün eşyalarımız su altında kaldı. Çocuklarımız perişan oldu. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.