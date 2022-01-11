Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 09:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Marmaray'da "maske" tartışması
[Fotoğraf: DHA]
Marmaray'da 2 kadın yolcu maske takmayı kabul etmeyince güvenlik görevlileri tarafından indirildi. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nda dün öğle saatlerinde 2 kadın yolcu, diğer yolculardan gelen uyarılara rağmen maskelerini takmadı.
Bunun üzerine özel güvenlik görevlilerine haber verildi. Güvenlik görevlileri tren hareket ederken, 2 kadını ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları da fayda etmeyince tren Pendik'te durduruldu.
Güvenlik amiri gelerek 2 kadın yolcunun inmesini istedi. Ancak kadınlar avukatları gelmeden inmeyeceklerini söyledi. Bu esnada tren birkaç dakika bekletildi. Diğer yolcular da işlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi.
Bunun üzerine 2 kadın güvenlik görevlileri tarafından zorla indirildi. Ardından tren tekrar hareket etti.
Etiketler: İstanbul Koronavirüs Tedbirleri Maske
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