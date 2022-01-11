Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 08:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı
Kütahya’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
5 şüpheli şahsın gözaltına alındığı operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 278 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kütahya Uyuşturucu
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