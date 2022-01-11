Osmangazi Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde bulunan iş yerine gece saatlerinde alışverişe giden ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında cadde üzerinde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce alışverişe giden kişiye pompalı tüfekle ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan olmadı

Saldırıya uğrayan kişi yara almazken, açık olan iş yerine sığındı. İş yeri çalışanları da önlem amaçlı iş yerinin kepenklerini kapattı.

Bu sırada şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, saldırıya uğrayan kişinin bilgisine başvurdu.

İş yerinde ve bir araçta hasar oluştu

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olay yeri inceleme çalışması sırasında bir otomobil ile iş yerinin camlarında kurşun isabet etmesi nedeniyle hasar oluştuğunu belirledi.

Zarar gören otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.