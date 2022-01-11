Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında etkisini artırması beklenen rüzgarın İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de 50-80 km/saat hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çarşamba günü Marmara genelinde kuvvetli yağışlar olacak. Öğle saatlerinden sonra ise yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönecek.

İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar ve karla karışık yağmur yağacak.

Feribot seferleri iptal edildi

Vatandaşlardan, perşembe günü etkisini kaybetmesi öngörülen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.