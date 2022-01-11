Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle, Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı’nda yolda çökme meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen kişi aracıyla seyir halindeyken yolun çöktüğünü fark etmedi. Sürücü aracıyla birlikte yolun çöktüğü yere düştü.

[Fotoğraf: İHA]

Sürücü çekici yardımıyla düştüğü yerden kurtarıldı.

Yolun çökmesi nedeniyle bulvar trafiğe kapatıldı.

Bir evi su bastı

Bahçelievler Mahallesi'nde de bir evde su baskını yaşandığı bilgisi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bahçedeki suyu tahliye etti, evdeki bir kişiyi dışarı çıkardı.