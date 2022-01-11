Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: İşte iptal seferler...
Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
07.06 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
17.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında, yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.