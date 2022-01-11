Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

07.06 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

17.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında, yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.