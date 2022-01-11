Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 09:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Tuzla'da bir restoranda yemek yiyen avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kadın hakları savunucusu olan kadının tehdit mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.
Restoranda yemek yiyen 28 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, restorana gelen eski nişanlısı Oktay Dönmez ile tartıştı. Ardından eski nişanlı, Yıldız'a defalarca ateş etti.
Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Zanlı ise olay yerinin yakınında bulunan polis merkezine giderek teslim oldu.
Tehdit mesajlarını sosyal medyadan paylaşmış
Kadına hakları konusunda da çalışan avukat Yıldız'ın, bir süre önce kendisine gönderilen tehdit mesajlarını sosyal medyadan da paylaştığı kaydedildi.
Etiketler: Hukuk Kadına Şiddet
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