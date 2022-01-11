Restoranda yemek yiyen 28 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, restorana gelen eski nişanlısı Oktay Dönmez ile tartıştı. Ardından eski nişanlı, Yıldız'a defalarca ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Zanlı ise olay yerinin yakınında bulunan polis merkezine giderek teslim oldu.

Tehdit mesajlarını sosyal medyadan paylaşmış

Kadına hakları konusunda da çalışan avukat Yıldız'ın, bir süre önce kendisine gönderilen tehdit mesajlarını sosyal medyadan da paylaştığı kaydedildi.