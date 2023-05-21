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Türkiye
AA 21.05.2023 13:23

Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Nezir Büyükçay idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Sağlık ekipleri otobüste bulunan Nesibe Büyükçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Nezir Büyükçay ile minibüste bulunan Mehmet Büyükçay, Süreyya Büyükçay, Aslan Büyükçay, Enes Büyükçay, Ahmet Büyükçay, Nurullah Büyükçay, Azat Büyükçay yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

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