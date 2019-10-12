Türkiye
Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 59 obje ele geçirdi12 Ekim 2019 Cumartesi 13:13 - Son Güncelleme 12 Ekim 2019 Cumartesi 14:28
Konya'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 243 sikke ile 59 objeyi satmaya çalıştığı iddia edilen zanlı yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Hadim ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dülger Mahallesi'nde ikamet eden A.Ş'nin, sikke ve tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştığı ihbarını aldı.
[Fotoğraf: AA]
Harekete geçen ekipler, A.Ş'nin evinde yaptığı aramada, 243 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu tahmin edilen heykel, figür, broş gibi çeşitli eşyalardan oluşan 59 obje ele geçirdi.
Kaynak: AA
Etiketler: tarihi eser kaçakçılığı tarihi eser sikke Konya