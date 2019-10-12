Konya'nın Hadim ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dülger Mahallesi'nde ikamet eden A.Ş'nin, sikke ve tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştığı ihbarını aldı.

[Fotoğraf: AA]

Harekete geçen ekipler, A.Ş'nin evinde yaptığı aramada, 243 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu tahmin edilen heykel, figür, broş gibi çeşitli eşyalardan oluşan 59 obje ele geçirdi.

Kaynak: AA