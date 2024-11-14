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Türkiye
AA 14.11.2024 17:57

Konya'da tanker ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Konya'da süt tankeri ile kamyon çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da tanker ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Recep S. idaresindeki süt tankeri, Konya-İstanbul kara yolunun 37. kilometresinde, karşı yönden gelen Hamit B'nin kullandığı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen sürücülerin cansız bedenleri, hastane morguna götürüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kaza nedeniyle trafik akışına kapanan yolda, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bir süre sonra ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya başlandı.

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Konya Trafik Kazası
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