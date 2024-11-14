Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.11.2024 17:14

Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen kara ve deniz operasyonlarında, 23'ü çocuk 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botları tespit etti.

Bölgeye sahil güvenlik botu "TCSG-8" yönlendirildi.

Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ise aynı ilçede düzenledikleri operasyonda, 10'u çocuk 20 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen 2 zanlı yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER
Afganistan Çanakkale Düzensiz Göçmenler Göç Kaçakçılık Sahil Sahil Güvenlik
Sıradaki Haber
Julipolis Antik Kenti'nde yeni keşif: Atölye ve sikke bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:46
Sapanca Gölü'nün su seviyesi 30,05 metreye düştü
17:45
Ebrar Sitesi davası 23 Ocak'a ertelendi
17:37
TBMM Dışişleri Komisyonu 7 kanun teklifini kabul etti
17:41
THY filosunu büyütüyor
17:38
Avustralya'da 2019 ve 2020'deki yangınlarda, hayvan ve bitki popülasyonu yüzde 55 azaldı
17:37
Elektrik faciası davasında savcı mütalaasını verdi
Diyarbakırlı çoban, yaptığı "kuleye" bu sene leyleklerin gelmemesinin üzüntüsünü yaşıyor
Diyarbakırlı çoban, yaptığı "kuleye" bu sene leyleklerin gelmemesinin üzüntüsünü yaşıyor
FOTO FOKUS
Yeni Zelanda Parlamentosunda, tartışmalı yasa tasarısı "Haka dansı" ile protesto edildi
Yeni Zelanda Parlamentosunda, tartışmalı yasa tasarısı "Haka dansı" ile protesto edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ