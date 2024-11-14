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Türkiye
AA 14.11.2024 17:44

Sapanca Gölü'nün su seviyesi 30,05 metreye düştü

Sapanca Gölü'nün su seviyesi 30,05 metreye geriledi, göl içinde bulunan kalıntılar gün yüzüne çıktı.

Sapanca Gölü'nün su seviyesi 30,05 metreye düştü

Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle yazın yeteri kadar yağış düşmemesi, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerin etkisiyle birçok ilde göl, baraj, nehir ve akarsu gibi su kaynaklarında kuraklık yaşandı.

Kocaeli ve Sakarya'da 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal kaynağı olan Sapanca Gölü de bu durumdan olumsuz etkilendi.

Sapanca Gölü'nün her gün değişim gösteren su seviyesi, son 5 yılın en düşük kotlarına geldi.

Ölçümlerde geçen hafta 30,13 metre ölçülen su seviyesi, bugün itibarıyla 8 santimetre azalarak 30,05 metreye geriledi.

Yer yer kıyı kesimlerde suyun onlarca metre çekildiği Sapanca Gölü'nde, normal şartlarda su içerisinde kalan iskelelerin bulunduğu alanlarda su olmadığı gözlendi.

Taş kalıntılar ortaya çıktı

Gölün Kartepe ilçesi Seka Kampı mevkisinde ise kıyıya yaklaşık 100 metre açıklıkta tarihi olduğu değerlendirilen kare şeklinde dizilmiş taş kalıntılar ortaya çıktı.

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Sapanca Gölü Sakarya
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