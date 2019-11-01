Konya'da sokağa terk edilmiş iki bebek ve bir çocuk bulundu01 Kasım 2019 Cuma 16:36 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 16:47
Konya'nın Meram ilçesinde bir apartmanın girişinde bulunan 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Konya Meram ilçesi Şükran Mahallesi Karabulut Sokak'taki bir apartmanın girişine bırakılmış iki bebek ile bir kız çocuğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuk ile bebekleri, beton zeminde serili karton üstünde buldu. Sağlık ekipleri, yağmurdan ıslanan ve aç oldukları anlaşılan çocukların giysilerini değiştirip karınlarını doyurdu.
İlk müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen biri kız biri erkek ikizlerin 1,5 aylık, kız çocuğunun ise 2 yaşında olduğu belirlendi.
Polis ekipleri, kardeş oldukları tahmin edilen çocukların yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen ailesine ulaşmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA