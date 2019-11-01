Türkiye
Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı01 Kasım 2019 Cuma 16:05 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 16:28
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya’ya mevsimin ilk karı düştü.
[Fotoğraf: AA]
Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki ve Köroğlu Dağı'nın 1850 ila 2 bin 200 metre rakım kuşağında bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.
[Fotoğraf: AA]
Yüksek kesimlerde kar 5 santimetreye ulaştı
Yağışın aralıklarla devam ettiği Kartalkaya’da, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 5 santimetreye ulaştı.
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının bu gece etkili olması ve hafta sonu itibarıyla sıcaklıklarda düşüş yaşanması bekleniyor.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA
Etiketler: meteoroloji Kartalkaya Kayak Merkezi kar Bolu