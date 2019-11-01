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Mudanya'da denizi kirleten lüks yata 66 bin lira ceza01 Kasım 2019 Cuma 15:50 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 15:56
Bursa Mudanya'da demirlediği limana yabancı madde bırakan lüks yata 66 bin Lira ceza kesildi. Liman tekne trafiğine kapatıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın Mudanya ilçesi Arnavutköy Yat Limanı'nda demirli 22 metre boyundaki lüks yattan denize yabancı madde bırakıldığı tespit edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri yatı incelemeye aldı, alınan numuneler TÜBİTAK'a gönderildi.
[Fotoğraf: İHA]
Tekne trfiğine kapatılan limanın ağız kısmına yabancı maddenin çevreye yayılmaması için bariyer çekildi.
Liman uzman ekip tarafından özel emici pedlerle temizleniyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: mudanya lüks yat deniz kirliliği bursa Arnavutköy Yat Limanı