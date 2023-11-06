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Türkiye
DHA 06.11.2023 18:56

Konya'da otobüs traktöre çarptı: 8 yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, yolcu otobüsünün traktöre çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Konya'da otobüs traktöre çarptı: 8 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]

Konya- Afyonkarahisar karayolu Kadınhanı ilçesi yakınlarında Zeynettin Karakoyun yönetimindeki yolcu otobüsü, önünde ilerleyen Lütfü Sarı’nın kullandığı plakasız traktöre çarptı.

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otobüs yol kenarındaki tarlaya girerken, traktör ise devrildi. Kazada sürücüler ile otobüsteki Mahmut Ayaz, Mahmut El Mişta, Yusuf Yavuz ile traktördeki Cemile Sarı, Lütfü Emre Sarı ve Aysel Sarı, yaralandı.

Konya'da otobüs traktöre çarptı: 8 yaralı

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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