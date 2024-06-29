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Türkiye
AA 29.06.2024 19:19

Konya'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

Konya'da ormanlık alanlara girişlerin, 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

Konya'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
[Temsili Fotoğraf]

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği anımsatıldı.

Ormanlara giriş konusunda uyarıları dikkate almayanlara idari ve adli işlem uygulanacağı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ormanlarımızı olası yangınlardan korumak için Konya sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlara girişler 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında yasaklanmıştır. Gelin, hep birlikte ülkemiz ve milletimiz için paha biçilemez ormanlarımızı koruyalım."

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