Parçalı Bulutlu 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.06.2024 18:45

Çorum'da zincirleme kaza: 2'si polis, 3 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin park halindeki, 1'i polis otosu 3 araca çarptığı trafik kazasında 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

Çorum'da zincirleme kaza: 2'si polis, 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Zile Caddesi'nde önüne çıkan elektrikli motosiklete çarpmamak için manevra yapınca park halindeki polis aracı ile  ve otomobillere çarptı.

Sürücü, kazanın ardından otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da zincirleme kaza: 2'si polis, 3 kişi yaralandı

Kazada, ekip otosunda bulunan polis memurları Burhan Kayhan ve Kadir Yanıçum  ile araçların yanında olan Ömer Çelik yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, kazaya karışan otomobil, Ankara Caddesi TOKİ Konutları yakınlarında terk edilmiş halde bulundu.

Çorum'da zincirleme kaza: 2'si polis, 3 kişi yaralandı

Sürücünün kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ETİKETLER
Çorum Trafik Kazası
Sıradaki Haber
3 ilde çıkan yangına müdahale ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:19
İzmir'de otlukta çıkan ve katı atık depolama alanına sıçrayan yangın kontrol altında
20:16
Lübnan Başbakanı, İsrail'den Lübnan'a saldırılarını durdurmasını istedi
20:09
İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yüksek
20:24
Ebrar Siteleri'nde depremde sağ kurtuldu, LGS birincisi oldu
19:30
"HSK, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı hakkında soruşturma başlattı" iddiası yalanlandı
19:24
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 83 zanlı tutuklandı
Trakya'da "gündöndü" tarlaları agro turizmine katkı sunuyor
Trakya'da "gündöndü" tarlaları agro turizmine katkı sunuyor
FOTO FOKUS
Aydın'da orman yangını
Aydın'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ