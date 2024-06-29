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Türkiye
DHA 29.06.2024 17:18

Eskişehir'de ormanlara girişler yasaklandı

Eskişehir'de yangın riski nedeniyle ormanlara girişler valilik kararıyla 15 Eylül’e kadar yasaklandı.

Eskişehir'de ormanlara girişler yasaklandı

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve nüfus hareketliliğine bağlı olarak yangınlarda artış yaşanabileceği düşüncesiyle ormanlık alanlara girişlerin 1 Temmuz-15 Eylül tarihlerinde yasaklanmasına ilişkin karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Eskişehir merkez ve ilçelerindeki piknik ve mesire alanlarında aynı tarihlerde her akşam saat 20.00'den sonra ertesi sabah saat 09.00'a kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmanın yasaklandığı duyuruldu.

İl genelinde girişlerin yasaklandığı alanlara yer verilen açıklamada, "Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında suç unsuruna göre Orman Kanunu, Çevre Kanunu, ve Türk Ceza Kanunu'na göre adli işlem ve para cezasını mucip hallerde de Kabahatler Kanunu'na göre idari işlem yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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