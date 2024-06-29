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Türkiye
AA 29.06.2024 15:45

Muğla'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı.

Muğla'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdü.

Bölgede bulunan bir villada iddiaya göre eşini arayan Özcan A, havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti.

Muğla'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı Akbaba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şüpheli yakalandı

Şüpheli Özcan A'nın başka bir villada ise Esat Ulu ile Serdar Genç isimli iki kişiyi yaraladığı, yaralıların ilçedeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Muğla'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Olay yerine yakın bölgedeki ormanlık alana otomobilini bırakarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheli, Foça Mahallesi'ndeki Çalış mevkiinde polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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