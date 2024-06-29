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Türkiye
AA 29.06.2024 15:14

Avcılar'da otomobil kaldırıma çıktı: 5 yaralı

Avcılar'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Avcılar'da otomobil kaldırıma çıktı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]

D-100 kara yolu yan yolda Ankara istikametine seyreden Fetih İsmet G'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak önce çarptığı aydınlatma direğini devirdi, ardından da kaldırımdaki yayalara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Avcılar'da otomobil kaldırıma çıktı: 5 yaralı

Kazada kaldırımda bulunan Fazile T, Gülnaz A, Baran D. ve Filiz T. ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Fazile T, Gülnaz A. ve Baran D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yan yol, otomobilin ve devrilen direğin kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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