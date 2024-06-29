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Türkiye
AA 29.06.2024 18:06

Edirne'de tarlada çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tarlada çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Edirne'de tarlada çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
[Temsili Fotoğraf]

Demirköy köyü yakınlarında hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını koordine etti.

Dombay ve Tuğlalık köylerindeki ormanlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarına çevre ilçelerin itfaiye ekipleri destek verirken, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

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