Türkiye

Konya'da kumar operasyonu

13 Ocak 2019 Pazar 08:43 - Son Güncelleme 13 Ocak 2019 Pazar 08:53

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 35 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, bir kişi gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen operasyonda kumar oynattığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı, 35 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güneykışla Sokağı'nda bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis, bir süre izlediği iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde tombala makinesi, tombala topları, kartlar ve pullar ile bir av tüfeği ele geçirildi. Kumar oynadığı belirlenen 35 kişiye para cezası kesildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarının polis baskınlarını önceden görebilmek için işletmeci tarafından kurulduğu öğrenildi. Kaynak: AA Etiketler: kumar Konya

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