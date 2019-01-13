İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, kimliği belli olmayan taksi, polis kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekipleri ile taksi şoförü arasında yaşanan kovalamaca sırasında Fatih ilçesi Topkapı alt geçidinde trafik kazası meydana geldi. Kazada bir polis aracı devrilirken araçta bulunan 2 polis hafif yaralandı.

Yaralı polisler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan takside ve diğer bir polis aracında da hasar meydana geldi.

Olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen ve taksi içinde bulunan bir kişi gözaltına alınırken taksi şoförü olay yerinden yaya kaçtı.

Kaza nedeniyle araç trafiğine kapanan yol, kazaya karışan iki polis aracı ile ticari otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

