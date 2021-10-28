Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da "köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
[Fotoğraf: DHA]
Konya'nın Sarayönü ilçesinde, "köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler hakkında kaymakamlık tarafından soruşturma başlatıldı.
Sarayönü ilçesinde dün cep telefonuyla kaydedilen köpeklerin gömülmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Bunun üzerine Sarayönü Kaymakamlığı, söz konusu görüntülerle ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.
Belediye iddiaları reddetti
Sarayönü Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada yer alan "köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirilmiş, sokak hayvanlarıyla ilgili belediye ve ilçeyi hedef alan haberlerin asılsız olduğu vurgulanarak, görüntüdeki hayvanların vatandaşlar tarafından ihbar edilen ve sokakta ölü bulunan hayvanlar olduğu belirtilmişti.
Etiketler: Köpek Hayvanlara Şiddet
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