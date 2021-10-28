Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 17:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kuyuda mahsur kalan 2 köpeği itfaiye kurtardı
Bingöl'ün Genç ilçesinde bir evin bahçesindeki su kuyusuna düşen 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenişehir Mahallesi Başak Caddesi'ndeki metruk evin bahçesindeki boş su kuyusundan gelen köpek sesini duyanlar itfaiyeye bildirdi.
Veterinerle birlikte gelen ekipler, yaklaşık 4 metre derinlikteki kuyuya merdivenle inerek, 2 köpeği kurtardı.
Durumlarının iyi olduğu tespit edilen köpekler doğal ortamlarına bırakılırken, su kuyusunun da üzeri kapatıldı.
Etiketler: Bingöl Sokak Hayvanları
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