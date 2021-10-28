Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 16:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rize'de cezaevi aracı kamyonetle çarpıştı: 11 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Rize'nin İkizdere ilçesinde buzlanma nedeniyle yolda kayıp devrilen kamyonete çarpan cezaevi aracındaki 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Çamlık mevkiinde meydana geldi. Şükür Akıncı idaresindeki kamyonet, yolun buzlanması nedeniyle devrildi.
Bu sırada Erzurum’dan Rize’ye tutuklu ve hükümlü getiren, Halit Keskin idaresindeki Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ait cezaevi aracı da yolda kayıp, kaza yapan kamyonete çarpıp devrildi.
Araçta bulunan 8 jandarma personeli, 2 şoför ve 1 mahkum yaralandı. Yaralılar, vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Rize’deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Rize Trafik Kazası
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