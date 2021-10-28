Kaza, saat 11.30 sıralarında Çamlık mevkiinde meydana geldi. Şükür Akıncı idaresindeki kamyonet, yolun buzlanması nedeniyle devrildi.

Bu sırada Erzurum’dan Rize’ye tutuklu ve hükümlü getiren, Halit Keskin idaresindeki Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ait cezaevi aracı da yolda kayıp, kaza yapan kamyonete çarpıp devrildi.

Araçta bulunan 8 jandarma personeli, 2 şoför ve 1 mahkum yaralandı. Yaralılar, vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Rize’deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.