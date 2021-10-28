Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da kaçak kazı yapan 4 kişiye gözaltı
Bursa'nın İznik ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.
Elbeyli Mahallesi'nde yer altı mezarında define arandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri adrese yönlendirildi.
İzinsiz kazı yapılan yere düzenlenen baskında 4 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanında kırıcı ve delici aletler, kazma, kürek ile manivela ele geçirildi.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 4 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Bursa Kaçak Kazı
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