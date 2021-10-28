Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Traktörle tarlaya 29 Ekim yazdı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkaleli bir çiftçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla traktörüyle tarlaya "29 Ekim" yazdı.
Çamlıca köyünde yaşayan İsmail Kaçar, Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında farklı bir etkinlik yaptı.
Kaçar, Bozyer mevkisindeki 70 dönümlük tarlasına, traktörün arkasına taktığı kültivatör yardımıyla yaklaşık 1 saatte "29 Ekim" yazdı.
Kaymakam Erdem Karanfil ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut da Kaçar'ın tarladaki çalışmasını izledi. Çiftçinin arazisine "29 Ekim" yazdığı anın bir bölümü havadan görüntülendi.
[Fotoğraf: AA]
Kaymakam Karanfil, unutamayacakları çok güzel bir anı olduğunu söyleyerek, Kaçar'a teşekkür etti.
Cumhuriyet Bayramı'nın Türk milletinin en özel günlerinden biri olduğuna dikkat çeken Karanfil, farklı projelerle vatandaşlarla olacaklarını anlattı.
Etiketler: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kırıkkale
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