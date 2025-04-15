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Türkiye
İHA 15.04.2025 09:55

Konya'da kaynak yapılan mazot deposu işte böyle patladı

Konya’da bir sanayi sitesinde mazot deposuna kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi. O anlar gücenlik kamerasına anbean işte böyle yansıdı.

Kamyonetin kasasında sanayide bir tamirhaneye getirilen tırın mazot deposunu tamir etmek isteyen usta işe koyuldu. Kaynak ustası başına koruyucu kaynak maskesini taktıktan sonra kaynak yapmaya başladı.

Koruyucu maske sayesinde yara almadan kurtuldu

Bir süre sonra deponun içinde kalan mazot sebebiyle patlama yaşandı. Kaynak ustası patlamanın şiddetiyle savrularak yere düştü. Taktığı koruyucu maske sayesinde usta olaydan yara almadan kurtuldu.

Patlamanın gürültüsünü duyan çevredekiler ise dükkana yardıma geldi. Patlama anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülülerde; ustanın kaynak yapması, bir anda alev alıp patlama anı ve sonrasında yaşanan panik yer alıyor

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Konya'da kaynak yapılan mazot deposu işte böyle patladı
Konya'da kaynak yapılan mazot deposu işte böyle patladı
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