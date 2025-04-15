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Türkiye
İHA 15.04.2025 09:33

Artvin’de tamir için getirilen telefon bomba gibi patladı

Artvin’in Borçka ilçesinde bir telefon tamircisine bırakılan cep telefonu bomba gibi patladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Borçka ilçesinde faaliyet gösteren bir cep telefonu tamircisinde meydana geldi.

Arızalı olduğu gerekçesiyle müşterisi tarafından getirilen cep telefonunu tamir etmek üzere çalışma masasına bırakan işletme sahibi Sinan Arslan, telefon aniden patlamasıyla neye uğradığına şaşırdı. Arslan ve çalışanlar, ilk şoku atlattıktan sonra yanan telefonu kendi imkanlarıyla söndürmeyi başardı.

Patlama sonrası açıklama yapan işletme sahibi Sinan Arslan, "Telefonu tamir için getirdiler. Şarja taktık, birazdan açıp bakacaktım. Bir anda patlama oldu. Söndürmeyi başardık ama çok korktuk. Sonradan incelediğimizde bataryanın orijinal olmadığını fark ettik. Bu tür bataryalar ciddi tehlikeye yol açabiliyor" dedi.

Arslan, bu tür olayların sık yaşandığını belirterek vatandaşlara "Piyasada çok sayıda orijinal olmayan, batarya var. Bunlar hem ısınmaya hem de patlamaya yol açabiliyor. Özellikle gece boyunca şarjda bırakmak çok riskli. Her zaman orijinal parça kullanılmalı" uyarısında bulundu.

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Artvin Cep Telefonu
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