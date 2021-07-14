Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 01:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Mustafa Yalçın yönetimindeki otomobil ile Mutlu Hopa idaresindeki otomobil, Seydişehir-Bozkır kara yolu Dumlupınar Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada her iki sürücü yaralanmazken, otomobillerde bulunan Nermin Hopa, Dilek Hopa, Anakadın Harmancı ve Hatice Balcı yaralandı.
Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Esenyurt'ta oto döşeme dükkanında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz