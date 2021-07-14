Mustafa Yalçın yönetimindeki otomobil ile Mutlu Hopa idaresindeki otomobil, Seydişehir-Bozkır kara yolu Dumlupınar Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada her iki sürücü yaralanmazken, otomobillerde bulunan Nermin Hopa, Dilek Hopa, Anakadın Harmancı ve Hatice Balcı yaralandı.

Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.