Konya'da Gazze için yardım kampanyası Başkan Altay'ın bağışıyla başladı

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, NSosyal hesabından yaptığı video paylaşımında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, insanlığın vicdanında derin yaralar açtığını belirtti.

Gazze'den yükselen her çığlığın, her haykırışın, adalet ve dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattığını dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Başkanlığını yürüttüğüm Dünya Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği başta olmak üzere, tüm platformlarda bu meseleyi en üst düzeyde dile getirerek katil İsrail'in adalete hesap vermesi ve bölgede yeniden huzurun sağlanması için çaba gösteriyoruz. Ancak sözlerin en güzeli fiiliyata dönüşendir diyerek, Gazzeli kardeşlerimiz için yeni bir seferberliğe vesile olmak istiyorum. Bu kapsamda bir aylık maaşımı Kızılay aracılığıyla Gazze'ye bağışlayacağımı ilan ediyorum.

Ayrıca şehrimizde faaliyet gösteren, belediyemize ait tüm şirketler bir günlük cirolarını, yönetici arkadaşlarımız ve belediye personelimiz de gönlünden geçeni Gazze'ye bağışlayacaktır. Ben tüm belediyelerimizi, şehrimizde faaliyet gösteren şirketleri, kadını erkeği, çocuğu yaşlısıyla 7'den 70'e tüm hemşehrilerimi bu iyilik ve dayanışma kervanına katılmaya çağırıyorum.

Bizler, medeniyetimizin bize öğrettiği paylaşma ve dayanışma ruhuyla bu çağrıyı yalnızca kendi şehrimize değil tüm belediyelerimize, tüm şirketlerimize ve ülkemizin her ferdine yöneltiyoruz. Birlik olursak zalim kaybeder, mazlum kazanır. Gelin, mazlum Filistin halkının yaralarını saralım. İnsanlığın onurunu hep birlikte ayağa kaldıralım."