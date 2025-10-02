Açık 17.8ºC Ankara
İHA 02.10.2025 17:39

Tünel çıkışında geri manevra kazaya yol açtı

Zonguldak'da özel halk otobüsünün sürücüsü klima ızgarasının kopup yol kenarına savrulmasıyla duraksadı ve geri manevra yaptı. Arkadan gelen sürücü minibüsü görünce şerit değiştirmeye çalışırken kaza yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde tünel çıkışındaki viyadükte Hüseyin A. idaresindeki halk otobüsü tünelden çıkıp viyadüğe geldiği sırada klima ızgarası tavanından koparak yol kenarındaki boşluğa savruldu.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda sürücü Hüseyin A., akan trafikte önce duraksadı ardından da aracını geri manevra ile sürmeye başladı.

Bir süre geri gelen sürücü, ızgaranın yakınına geldiğinde minibüsü durdurdu. Bu sırada tünelden çıkan Tarık Ayaz otomobiliyle önünde duran halk otobüsüne vurmamak için şerit değiştirmeye çalıştı.

Ancak otomobil kontrolden çıkarak önce savruldu ardından da bariyerlere çarpıp hasar alarak durabildi.

Kazayı gören diğer araç sürücüleri Ayaz'ın yardımına koşarken halk otobüsü yoluna devam etti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü ambulansa hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan sürücü, halk otobüsü şoförü Hüseyin A.'dan şikayetçi oldu. 

Zonguldak Trafik Kazası
