Ankara
AA 02.10.2025 17:36

Esenler'de sahte plakalı ve çakarlı araca 334 bin lira ceza

İstanbul'un Esenler ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimde, sahte plaka takılı olduğu, çakar ve siren tertibatı bulunduğu tespit edilen otomobilin sürücüsü ile sahibine toplam 334 bin 80 lira para cezası uygulandı.

Esenler'de sahte plakalı ve çakarlı araca 334 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Hal Yolu Otogar istikametinde denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında emniyet şeridini ihlal eden bir otomobili durduran ekipler, araçta inceleme yaptı.

Yapılan kontrollerde, otomobilin geçiş üstünlüğü sağlayan herhangi bir koruma kararının bulunmadığı, plakasının sahte olduğu ve üzerinde mevzuata aykırı şekilde çakar ve siren tertibatı bulunduğu belirlendi. Ayrıca aracın geçerli bir fenni muayenesinin olmadığı anlaşıldı.

Araç sürücüsü A.Ş'ye (41), Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca "sahte plaka kullanmak", "çakar ve siren tertibatı olan araç kullanmak", "araç muayenesini yaptırmamak" ve "emniyet şeridini ihlal etmek" suçlarından toplam 195 bin 908 lira idari para cezası uygulandı.

Araç sahibi olduğu tespit edilen İ.P'ye (31) ise "aracında çakar ve siren tertibatı bulundurmak" suçundan 138 bin 172 lira ceza kesildi.

Sürücü A.Ş'nin ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, otomobil 30 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul
