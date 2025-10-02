Açık 19.1ºC Ankara
AA 02.10.2025 15:51

Deprem İstanbul'un hava trafiğini aksatmadı

Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği İstanbul'da, hava trafiğinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Deprem İstanbul'un hava trafiğini aksatmadı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.

Depremin ardından yapılan kontrollerde herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, "HEAŞ olarak havalimanımızın terminal, hizmet binaları, apron, taksi yolları ve pist kontrolleri sağlanmış olup herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamış, havalimanı geneli pat sahalarında operasyona engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir. Havalimanı faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Havalimanı'nda da deprem nedeniyle hava trafiğinde aksama yaşanmadı.

İstanbul Deprem Sabiha Gökçen Havalimanı İstanbul Havalimanı Hava Yolu
