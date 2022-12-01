Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da elektrikli bisiklet kamyonetle çarpıştı: 1 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonet ile üç tekerlekli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu1 kişi yaralandı.
Konya'da Murat K. idaresindeki kamyonet, Olof Palme Caddesi, Cumhuriyet Meydanında Recep K'nin kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle düşen Recep K. kamyonetin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Kulu Devlet Hastanesine kaldırdı.
Recep K, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Kaza sonrası olay yerinden kaçan ve ehliyetinin olmadığı iddia edilen sürücü Murat K. gözaltına alındı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası Elektrikli Araç
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