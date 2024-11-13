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Türkiye
AA 13.11.2024 18:12

Konya'da çöp konteynerinde bulunan bebeğin sağlık durumu iyi

Konya'nın Meram ilçesinde, çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebek bulundu. Bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren, Doç. Dr. Beyza Özcan, "Bebek çok üşümüştü, biraz daha geç bulunsa şartları daha kötü olabilirdi. Genel durumu iyiye gidiyor" dedi.

Konya'da çöp konteynerinde bulunan bebeğin sağlık durumu iyi

Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak'taki çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark eden kişi, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, bebeği Konya Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Polis, bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"Bebek çok üşümüştü"

Konya Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Beyza Özcan, gazetecilere, bebek ilk getirildiğinde vücut ısısının çok düşük olduğunu söyledi.

Vakit kaybetmeden tedaviye başladıklarını dile getiren Özcan, "Bebek çok üşümüştü, biraz daha geç bulunsa şartları daha kötü olabilirdi" dedi.

Özcan, bebeğin genel durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Şu anda emme isteği var. Gebelik öyküsünü bilmediğimiz için bazı takiplerimiz sürüyor. Durumuna baktığımız zaman 36 veya 37 haftalık olduğunu tahmin ediyoruz. Beslenmesine de başladık. Vücut ısısı arttıkça kan değerleri de toparlanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile de irtibata geçtik. Onlar da gereken yerlere başvurularını yaptılar" dedi.

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