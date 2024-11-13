Antalya'da zehir taciri 67 şüpheli gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 ilçede kente uyuşturucu sevk eden gruplar ile uyuşturucu satan "torbacı" olarak tabir edilen kişilerin yakalanması için 90 ekip, 303 personel, 2 özel harekat unsuru ve 5 narkotik madde arama köpeği ile 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 10 kilo 711 skank, 7 kilo 100 gram esrar, 4 kilo 679 gram eroin, 3 kilo 186 gram metamfetamin, 2 kilo 794 gram kokain, 3 bin 322 sentetik hap, 142 ekstazi, 1943 A4 maddesi, 13 kök kenevir, 37 hassas terazi, 22 ruhsatsız silah, silahlara ait 294 fişek ile bir miktar para ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı.