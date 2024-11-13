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Türkiye
AA 13.11.2024 18:05

Ambulans helikopter 70 yaşındaki hasta için havalandı

Gümüşhane'de 70 yaşındaki kalp hastası, ambulans helikopter ile Trabzon'a sevk edildi. Hastanın atardamar duvarında yırtılma görüldüğü ve cerrahi işlem yapılabileceği öğrenildi.

Ambulans helikopter 70 yaşındaki hasta için havalandı

Gümüşhane'de yaşayan Yüksek Çelik, güçsüzlük ve yüzünde uyuşma şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen Çelik'in yapılan tetkiklerinde, atardamar duvarında yırtık tespit edildi.

Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verilen Çelik, ambulans helikopterle Trabzon'a gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Emre Karataş, acil servise başvuran 70 yaşındaki hastanın atardamar duvarında yırtılma görüldüğünü söyledi.

Tespit edilen yırtılmaya cerrahi işlem gerekebileceğini belirten Karataş, "Bunun üzerine hastamızı, Sağlık Bakanlığımıza bağlı helikopter ambulansla Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettik. Hastamızın bilinci açık" dedi.

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