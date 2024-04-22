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Türkiye
AA 22.04.2024 02:25

Konya'da bariyerlere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı: 5 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Konya'da bariyerlere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı: 5 yaralı
[Fotograf: İHA]

Ankara-Konya kara yolunun 125. kilometresinde, Aslan Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki çelik bariyerlere çarparak takla attı.

Kazanın şiddetiyle otomobilin motor kısmı yerinden çıkarak yol ortasına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'da bariyerlere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı: 5 yaralı

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Utku E., Sahra Beyza Ö., Gamze Y. ve Yasin E. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan Ankara-Konya kara yolu, otomobilin kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

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