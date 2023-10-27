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Türkiye
İHA 27.10.2023 11:31

Konya’da 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Konya’da 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Seydişehir Taraşcı yolunun 4. kilometresinde, Akif Çiftçi idaresindeki otomobil, Taraşcı istikametinden Seydişehir istikametine seyir halinde iken emniyet şeridinde duran otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen Hakan Ç. idaresindeki ticari otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, kaza kırım ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Akif Çiftçi aracında sıkışarak hayatını kaybetti, diğer araçlardaki 3 kişi ise yaralandı.

Yaralılar kaza kırım ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldıktan sonra ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aracında sıkışan Akif Çiftçi’nin cenazesi ise kaza kırım ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Çiftçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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