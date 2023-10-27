İzmir'de DEAŞ'a operasyon: 21 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatlı yabancı uyruklu şahısların eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

Geçmiş dönemde DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü ve İzmir'de DEAŞ ile iltisaklı şahıslarla beraber hareket ettiği, buluşmalar gerçekleştirdiği yönünde haklarında bilgiler bulunan 26 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 şüpheli yakalandı, 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda av tüfeği, kurusıkı tabanca, çeşitli boyutlarda kılıç, bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.