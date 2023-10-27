Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Bayburt, Zonguldak, Kastamonu ve Artvin'in iç kesimleri, Muş ve Bingöl çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken, Ege ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Marmara'nın doğusunda yağış geçişleri görülecek.

Hava sıcaklıklarının artarak ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara ve İstanbul'da 25, İzmir'de 26, Samsun'da 24, Antalya ve Diyarbakır'da 27, Adana'da 33 derece civarında seyredecek.