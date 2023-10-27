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Türkiye
AA 27.10.2023 09:59

Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 lise öğrencisi tutuklandı

Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 lise öğrencisi tutuklandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiğinin tespit edildiği ifade edildi. 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Olaya karışan kişilerin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerle ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı kaydedildi.

Öte yandan, paylaşılan görüntünün Kayseri'nin İncesu ilçesinde kayda alındığını tespit eden jandarma, şüpheliler A.K, A.N, H.E. ve E.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

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Kayseri Mustafa Kemal Atatürk
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